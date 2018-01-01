Wink
Тайна адмирала Ушакова
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна адмирала Ушакова»

Режиссёры

Дмитрий Коробкин

Режиссёр

Актёры

Юрий Беляев

Актёр
Михаил Боярский

Актёр
Станислав Дужников

Актёр
Иван Трушин

Актёр
Анатолий Просалов

Актёр
Константин Соловьев

Актёр
Анастасия Добрынина

Актриса
Александр Лазарев мл.

Актёр
Михаил Асанкин

Актёр

Сценаристы

Юсуп Разыков

Сценарист
Светлана Королева

Сценарист

Продюсеры

Станислав Дужников

Продюсер
Алла Каргина

Продюсер

Монтажёры

Александр Ястребов

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Коробкин

Оператор

Композиторы

Андрей Комаров

Композитор