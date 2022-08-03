WinkСериалыГод в Тоскане1-й сезон2-я серия
Год в Тоскане (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Год в Тоскане. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
О сериале
Счастливые Рита и Илья готовятся к свадьбе. Илья, талантливый архитектор, вечно погруженный в творчество, проектирует виллу в Тоскане для семейства миллионеров Фарбеев. Рита тем временем обеспечивает материальную базу для творческих исканий своего жениха: тоже закончив архитектурный, она на износ работает в дизайнерском агентстве.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Елена
Корикова
- Актриса
Наталья
Бардо
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Глафира
Тарханова
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актриса
Елена
Николаева
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин