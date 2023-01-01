Актрисы. Сезон 1. Серия 10 сериал смотреть онлайн

Степа переживает из-за отсутствия работы и �исчезновения Полины из его жизни, а сама девушка тем временем пытается пробиться к тяжело больному отцу. Оксана после выхода сказки получает приглашения в новые проекты; безработный Коля болезненно воспринимает просьбу взять на себя заботу о детях. Скрипачка Маша Скворцова загорается идеей отметить в театре юбилей Геры — только вот денег на это нет. Ольга не может больше терпеть пренебрежение новоиспеченного худрука, а Илья устраивает Алене большой сюрприз.



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