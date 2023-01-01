Актрисы. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Актрисы
1-й сезон
10-я серия
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 10
Драма, Комедия18+
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Актрисы. Сезон 1. Серия 10 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Степа переживает из-за отсутствия работы и исчезновения Полины из его жизни, а сама девушка тем временем пытается пробиться к тяжело больному отцу. Оксана после выхода сказки получает приглашения в новые проекты; безработный Коля болезненно воспринимает просьбу взять на себя заботу о детях. Скрипачка Маша Скворцова загорается идеей отметить в театре юбилей Геры — только вот денег на это нет. Ольга не может больше терпеть пренебрежение новоиспеченного худрука, а Илья устраивает Алене большой сюрприз.

Как сложится судьба творцов, лицедеев и мечтателей в большом городе? Финальный аккорд этой драмы в 10 эпизоде проекта «Актрисы» — сериал о вылетах и падениях на подмостках театра смотрите на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»