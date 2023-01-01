Актрисы. Сезон 1. Серия 10 сериал смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Степа переживает из-за отсутствия работы и �исчезновения Полины из его жизни, а сама девушка тем временем пытается пробиться к тяжело больному отцу. Оксана после выхода сказки получает приглашения в новые проекты; безработный Коля болезненно воспринимает просьбу взять на себя заботу о детях. Скрипачка Маша Скворцова загорается идеей отметить в театре юбилей Геры — только вот денег на это нет. Ольга не может больше терпеть пренебрежение новоиспеченного худрука, а Илья устраивает Алене большой сюрприз.
Как сложится судьба творцов, лицедеев и мечтателей в большом городе? Финальный аккорд этой драмы в 10 эпизоде проекта «Актрисы» — сериал о вылетах и падениях на подмостках театра смотрите на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Антон
Володькин
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев