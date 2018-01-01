Биография

Лолита Милявская — советская и российская певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Родилась в городе Мукачево, Украина, 14 ноября 1963 года. Лауреат «ТЭФИ-2007». Лолита выросла в семье творческих деятелей: отец — актер и режиссер эстрады, мать — джазовая певица. С детства будущая звезда занималась вокалом, на летних каникулах выступала в качестве бэк-вокалистки. Позже получила образование режиссера культурно-массовых мероприятий, работала в филармонии. Вместе с Александром Цекало выступала в квартете «Шляпа» и кабаре-дуэте «Академия». С 2000 года стала телеведущей и вела собственный проект на Первом канале. Записала и выпустила свыше десятка студийных музыкальных альбомов. Лолита Милявская исполнила множество ролей в кино, в том числе в сериалах «Актрисы», «Сказки Пушкина. Для взрослых», в озвучании мультфильма «Савва. Сердце воина», а также в мюзиклах «Новые приключения Аладдина», «Красная шапочка» и других.