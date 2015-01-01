Савва. Сердце воина
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Детям
Савва. Сердце воина

Савва. Сердце воина (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Савва. Сердце воина
Мультфильм, Семейный87 мин6+

О фильме

Мультфильм про дружбу десятилетнего мальчика Саввы, сбежавшего из собственной деревни, после того как ее захватили злые гиены, и Анги — белого волка, последнего из благородных животных, когда-то защищавших поселение от хищников.

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Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Савва. Сердце воина»