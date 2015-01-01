Савва. Сердце воина (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Мультфильм про дружбу десятилетнего мальчика Саввы, сбежавшего из собственной деревни, после того как ее захватили злые гиены, и Анги — белого волка, последнего из благородных животных, когда-то защищавших поселение от хищников.



Савва смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.