Савва. Сердце воина (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Савва. Сердце воина
Мультфильм, Семейный87 мин6+
О фильме
Мультфильм про дружбу десятилетнего мальчика Саввы, сбежавшего из собственной деревни, после того как ее захватили злые гиены, и Анги — белого волка, последнего из благородных животных, когда-то защищавших поселение от хищников.
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СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- МФРежиссёр
Максим
Фадеев
- МЧАктёр
Максим
Чихачёв
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актриса
Лолита
Милявская
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ГЛАктёр
Григорий
Лепс
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Никол�ай
Басков
- МФСценарист
Максим
Фадеев
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- АЧСценарист
Александр
Чистяков
- АЧПродюсер
Александр
Чистяков
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЮБМонтажёр
Юлия
Бахтина
- МФКомпозитор
Максим
Фадеев