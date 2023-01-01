WinkДетямСавва. Сердце воинаАктёры и съёмочная группа фильма «Савва. Сердце воина»
Актёры и съёмочная группа фильма «Савва. Сердце воина»
Режиссёры
Актёры
АктёрСавва
Максим Чихачёв
АктёрАнга / принц Ангацетус
Константин Хабенский
АктёрЭльза
Фёдор Бондарчук
Актёрполубарон Фафл
Михаил Галустян
Актрисамама Жози
Лолита Милявская
АктрисаПусик
Наталья Чистякова-Ионова
Актёршаман Ши-Ша / рассказчик
Армен Джигарханян
Актёркороль комаров
Григорий Лепс
Актёробезьяны 'Одноглазый' / 'Терминатор' / 'Торпеда'
Сергей Шнуров
АктёрРыжий Ум