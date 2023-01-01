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Детям
Савва. Сердце воина
Актёры и съёмочная группа фильма «Савва. Сердце воина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Савва. Сердце воина»

Режиссёры

Максим Фадеев

Максим Фадеев

Режиссёр

Актёры

Максим Чихачёв

Максим Чихачёв

АктёрСавва
Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрАнга / принц Ангацетус
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

АктёрЭльза
Михаил Галустян

Михаил Галустян

Актёрполубарон Фафл
Лолита Милявская

Лолита Милявская

Актрисамама Жози
Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова

АктрисаПусик
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Актёршаман Ши-Ша / рассказчик
Григорий Лепс

Григорий Лепс

Актёркороль комаров
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Актёробезьяны 'Одноглазый' / 'Терминатор' / 'Торпеда'
Николай Басков

Николай Басков

АктёрРыжий Ум

Сценаристы

Максим Фадеев

Максим Фадеев

Сценарист
Грегори Пуарье

Грегори Пуарье

Gregory Poirier
Сценарист
Александр Чистяков

Александр Чистяков

Сценарист

Продюсеры

Александр Чистяков

Александр Чистяков

Продюсер
Дмитрий Рудовский

Дмитрий Рудовский

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер

Монтажёры

Юлия Бахтина

Юлия Бахтина

Монтажёр

Композиторы

Максим Фадеев

Максим Фадеев

Композитор