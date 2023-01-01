Актрисы. Сезон 1. Серия 5 сериал смотреть онлайн

Пробы продолжаются: Алена конкурирует с Полиной за главную роль и готова на всё, чтобы получить этот шанс. Коля с Оксаной готовятся к рождению ребенка, а Алена пытается найти общий язык с сыном. Степа срывается и уходит в запой из-за отсутствия работы. А тем временем переводчик режиссера находит путь к сердцу одной из актрис.



Кому же достанется главная роль в постановке знаменитого француза? Сериал «Актрисы» — смотреть 5 серию 1 сезона можно прямо сейчас на портале Wink.



Сериал Актрисы 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.