Актрисы. Сезон 1. Серия 5 сериал смотреть онлайн

7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 5
Драма, Комедия18+
Пробы продолжаются: Алена конкурирует с Полиной за главную роль и готова на всё, чтобы получить этот шанс. Коля с Оксаной готовятся к рождению ребенка, а Алена пытается найти общий язык с сыном. Степа срывается и уходит в запой из-за отсутствия работы. А тем временем переводчик режиссера находит путь к сердцу одной из актрис.

Кому же достанется главная роль в постановке знаменитого француза? Сериал «Актрисы» — смотреть 5 серию 1 сезона можно прямо сейчас на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

