Актрисы. Сезон 1. Серия 5 сериал смотреть онлайн

7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 5
Драма, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Пробы продолжаются: Алена конкурирует с Полиной за главную роль и готова на всё, чтобы получить этот шанс. Коля с Оксаной готовятся к рождению ребенка, а Алена пытается найти общий язык с сыном. Степа срывается и уходит в запой из-за отсутствия работы. А тем временем переводчик режиссера находит путь к сердцу одной из актрис.
Кому же достанется главная роль в постановке знаменитого француза? Сериал «Актрисы» — смотреть 5 серию 1 сезона можно прямо сейчас на портале Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Антон
Володькин
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев