Актрисы. Сезон 1. Серия 3
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Актрисы
1-й сезон
3-я серия
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 3
Драма, Комедия18+
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Актрисы. Сезон 1. Серия 3 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алена навещает в деревне маму и сына Кирилла, Полина пытается справиться со смертью Геры, а Коля решает воспользоваться шансом и попроситься на роль в новом спектакле, которую должен был играть Кулдин. Вернув себе чувство собственного достоинства, свежеиспеченный актер мирится с Оксаной. Она тем временем снова ссорится с Аленой из-за проб на одну и ту же роль. Степа стремится поддержать Полину, а Алена приходит к нему просить денег на переезд их общего сына в Москву.

Кто же получит заветную партию в артхаусном кино? Смотреть сериал «Актрисы», 3 серию можно на видеосервисе Wink прямо сейчас.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»