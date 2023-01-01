Актрисы. Сезон 1. Серия 3 сериал смотреть онлайн

Алена навещает в деревне маму и сына Кирилл�а, Полина пытается справиться со смертью Геры, а Коля решает воспользоваться шансом и попроситься на роль в новом спектакле, которую должен был играть Кулдин. Вернув себе чувство собственного достоинства, свежеиспеченный актер мирится с Оксаной. Она тем временем снова ссорится с Аленой из-за проб на одну и ту же роль. Степа стремится поддержать Полину, а Алена приходит к нему просить денег на переезд их общего сына в Москву.



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