Актрисы. Сезон 1. Серия 7 сериал смотреть онлайн

7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 7
Драма, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
О сериале
2020 год, в разгаре коронавирус. Коля с Оксаной переживают кризис семейной жизни: творческий мужчина ищет вдохновения на стороне, а Оксана вдрызг ссорится с его родителями и грозится уехать в Саратов. Алена готовится к долгожданному выходу сериала с ней в главной роли — и к интервью в культовой программе Бондарчука. Геннадий, режиссер театра, наконец смещает бывшего худрука при помощи Ольги. Полина вдруг решает, что больше не может выносить общество Степы и Ларисы и планирует переехать к отцу.
Чем кончатся семейные распри во время карантина? Сериал «Актрисы» — 1 сезон, 7 серия доступна онлайн на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Антон
Володькин
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев