Актрисы. Сезон 1. Серия 7 сериал смотреть онлайн

2020 год, в разгаре коронавирус. Коля с Оксаной переживают кризис семейной жизни: творческий мужчина ищет вдохновения на стороне, а Оксана вдрызг ссорится с его родителями и грозится уехать в Саратов. Алена готовится к долгожданному выходу сериала с ней в главной роли — и к интервью в культовой программе Бондарчука. Геннадий, режиссер театра, наконец смещает бывшего худрука при помощи Ольги. Полина вдруг решает, что больше не может выносить общество Степы и Ларисы и планирует переехать к отцу.



Сериал «Актрисы» — 1 сезон, 7 серия



