Актрисы. Сезон 1. Серия 7 сериал смотреть онлайн

Актрисы. Сезон 1. Серия 7
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 7
Драма, Комедия18+
2020 год, в разгаре коронавирус. Коля с Оксаной переживают кризис семейной жизни: творческий мужчина ищет вдохновения на стороне, а Оксана вдрызг ссорится с его родителями и грозится уехать в Саратов. Алена готовится к долгожданному выходу сериала с ней в главной роли — и к интервью в культовой программе Бондарчука. Геннадий, режиссер театра, наконец смещает бывшего худрука при помощи Ольги. Полина вдруг решает, что больше не может выносить общество Степы и Ларисы и планирует переехать к отцу.

Чем кончатся семейные распри во время карантина? Сериал «Актрисы» — 1 сезон, 7 серия доступна онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

