Актрисы. Сезон 1. Серия 8 сериал смотреть онлайн

7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 8
Драма, Комедия18+
О сериале
Беременная Оксана заболевает ковидом и вынуждена изолироваться, а между тем Коля очень удачно находит студию через «мамину знакомую». Степа не готов больше мириться с холодностью Ларисы и Полины и устраивает семейные разборки. Полина тем временем мечтает родить ребенка. Коля приводит Жанну домой к родителям, а Оксана наконец начинает догадываться о его обмане. Ольге надоело быть любовницей Геннадия, и она ставит вопрос ребром: он должен окончательно выбрать между ней и Любой. Алена узнает о том, в какую семью отправила сына жить, и пытается вернуть Кирилла домой.
Узнает ли Оксана правду и добьется ли Полина своего? Смотреть сериал «Актрисы», 8 серию можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
