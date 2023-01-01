Актрисы. Сезон 1. ФОФ сериал смотреть онлайн
О сериале
Ироничная драма о том, что актеры тоже люди, с Алексеем Макаровым, Светланой Ходченковой, Лолитой Милявской и еще целой россыпью звезд. Режиссер – Федор Бондарчук, продюсер – Валерий Тодоровский. Действие сериала начинается в 2014 году. Актер Гера Кулдин переживает творческий кризис. Он устал играть Зилова в «Утиной охоте» и мечтает о новых ролях на сцене и в кино, но предложения не радуют. Самым перспективным Кулдину кажется артхаусный фильм «Нерв», за женскую роль в котором борются несколько актрис из его родного театра, и эта конкуренция идет совсем не на пользу их собственным нервам. Немало женщин нервничают и из-за самого Геры, особенно – уставшая от его измен жена Полина. Что ждет героев этой истории в будущем, покажет сериал «Актрисы» (2023), который на Wink можно смотреть онлайн.
