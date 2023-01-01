Актрисы. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн

В театре проводят поминки Геры, на которые, помимо родных и близких, собираются «заинтересованные» лучами софитов: соседка Оксаны Алена, отец Полины, жены Геры, и даже его молодая любовница. На фоне общей трагедии начинают всплывать кулуарные слухи, интриги и секреты: кто «выжил» Геру Кулдина из репертуара, кто с кем живет и кому изменяет в большой и «сплоченной» театральной труппе. У Оксаны первый съемочный день в «Царевне-лягушке», только вот ее парень и подруга тяжело переживают эту новость. Алена пробуется в очередной проект, но на кастинге внезапно встречает свою главную конкурентку.



2 серия 1 сезона доступна прямо сейчас



