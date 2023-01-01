Актрисы. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
О сериале
В театре проводят поминки Геры, на которые, помимо родных и близких, собираются «заинтересованные» лучами софитов: соседка Оксаны Алена, отец Полины, жены Геры, и даже его молодая любовница. На фоне общей трагедии начинают всплывать кулуарные слухи, интриги и секреты: кто «выжил» Геру Кулдина из репертуара, кто с кем живет и кому изменяет в большой и «сплоченной» театральной труппе. У Оксаны первый съемочный день в «Царевне-лягушке», только вот ее парень и подруга тяжело переживают эту новость. Алена пробуется в очередной проект, но на кастинге внезапно встречает свою главную конкурентку.
Кто же сыграет ту самую роль? 2 серия 1 сезона доступна прямо сейчас — смотреть сериал «Актрисы» можно онлайн на портале Wink.
Сериал Актрисы 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Антон
Володькин
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев