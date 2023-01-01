Актрисы. Сезон 1. Серия 6
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Актрисы
1-й сезон
6-я серия
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 6
Драма, Комедия18+
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Актрисы. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Влюбленная Алена, получив главную роль, на репетициях все время отвлекается на помощника режиссера. Полина решает, что пришла пора меняться и съехать от Степы, правда, сначала их тройственному союзу придется пройти групповую психотерапию. Оксана сильно переживает после родов, срывается на Коле и ссорится с его родителями. Эмоциональный режиссер Мишель срывается на репетициях, а тем временем грядет первый прогон спектакля для зрителя.

Какая судьба ждет французскую постановку? Узнайте в 6 серии 1 сезона проекта «Актрисы» — сериал можно смотреть онлайн на платформе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»