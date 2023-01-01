Актрисы. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн

Влюбленная Алена, получив главную роль, на репетициях все время отвлекается на помощника режиссера. Полина решает, что пришла пора меняться и съехать от Степы, правда, сначала их тройственному союзу придется пройти групповую психотерапию. Оксана сильно переживает после родов, срывается на Коле и ссорится с его родителями. Эмоциональный режиссер Мишель срывается на репетициях, а тем временем грядет первый прогон спектакля для зрителя.



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