Актрисы. Сезон 1. Серия 1
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Актрисы
1-й сезон
1-я серия
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

Актрисы. Сезон 1. Серия 1 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

2014 год. Звезда Главного драматического театра Гера Кулдин купается в любви публики и обожании молоденьких девушек-коллег. Только вот ему самому надоело по кругу играть один и тот же спектакль и пробоваться во второсортные мелодрамы. Любовь его жизни Полина устала терпеть измены, ушла в религию и хочет развестись. Топя тоску в алкоголе и случайных связях, Гера понимает, что дальше так продолжаться не может.

К чему актеров приводит жизнь при постоянном свете рампы? Лолита Милявская и Светлана Ходченкова в 1 серии 1 сезона проекта «Актрисы» — сериал Федора Бондарчука можно смотреть на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»