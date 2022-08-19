2014 год. Звезда Главного драматического театра Гера Кулдин купается в любви публики и обожании молоденьких девушек-коллег. Только вот ему самому надоело по кругу играть один и тот же спектакль и пробоваться во второсортные мелодрамы. Любовь его жизни Полина устала терпеть измены, ушла в религию и хочет развестись. Топя тоску в алкоголе и случайных связях, Гера понимает, что дальше так продолжаться не может.



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