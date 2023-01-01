Актрисы. Сезон 1. Серия 9 сериал смотреть онлайн

Сюжет

Отец отговаривает Полину от идеи завести р�ебенка, Жанна узнает, что Коля скрывал от нее беременность Оксаны, и уходит от него, а Илья предлагает Алене завести общего малыша. Полина заболевает ковидом, вынужденно возвращается в квартиру Геры и погружается в воспоминания. Тем временем свекровь предлагает Оксане забрать внуков на воспитание. Новый худрук Геннадий Сергеевич проводит первое собрание труппы и ошарашивает всех.



Кто получит свой шанс, а кто останется без работы? Узнайте в 9 серии 1 сезона проекта «Актрисы» — сериал целиком доступен э на видеосервисе Wink.



Сериал Актрисы 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.