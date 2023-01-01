Актрисы. Сезон 1. Серия 9
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Актрисы
1-й сезон
9-я серия
7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 9
Драмы, Комедии18+
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Актрисы. Сезон 1. Серия 9 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Отец отговаривает Полину от идеи завести ребенка, Жанна узнает, что Коля скрывал от нее беременность Оксаны, и уходит от него, а Илья предлагает Алене завести общего малыша. Полина заболевает ковидом, вынужденно возвращается в квартиру Геры и погружается в воспоминания. Тем временем свекровь предлагает Оксане забрать внуков на воспитание. Новый худрук Геннадий Сергеевич проводит первое собрание труппы и ошарашивает всех.

Кто получит свой шанс, а кто останется без работы? Узнайте в 9 серии 1 сезона проекта «Актрисы» — сериал целиком доступен э на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»