7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 9
Драмы, Комедии18+
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Актрисы. Сезон 1. Серия 9 сериал смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
Сюжет
Отец отговаривает Полину от идеи завести р�ебенка, Жанна узнает, что Коля скрывал от нее беременность Оксаны, и уходит от него, а Илья предлагает Алене завести общего малыша. Полина заболевает ковидом, вынужденно возвращается в квартиру Геры и погружается в воспоминания. Тем временем свекровь предлагает Оксане забрать внуков на воспитание. Новый худрук Геннадий Сергеевич проводит первое собрание труппы и ошарашивает всех.
Кто получит свой шанс, а кто останется без работы? Узнайте в 9 серии 1 сезона проекта «Актрисы» — сериал целиком доступен э на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев