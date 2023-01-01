Лучше, чем люди (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Научно-фантастический сериал о мире будущего, где роботы повсюду соседствуют с людьми.



К 2029 году высокие технологии успели проникнуть в большинство сфер человеческой жизни: роботы не только выполняют тяжелую работу, но и живут бок о бок с нами. Только вот не все этим довольны — отряд Ликвидаторов активно борется за уничтожение киберботов. Одна из экспериментальных версий андроидов, Ариса, сбегает от владельца и попадает в обычную человеческую семью. Она решает, что должна стать мамой для девочки Сони, хотя ее отец против неожиданного появления Арисы в доме. Ради своего спасения и любви к Соне девушка-андроид решает во чтобы то ни стало убедить Георгия, что она нужна семье.



Кирилл Кяро и Паулина Андреева в драматической истории о жизни в эру новых технологий. «Лучше, чем люди», сериал 2018 года, смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.



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