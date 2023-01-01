Лучше, чем люди (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 12
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 13
- 18+53 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 14
- 18+55 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 15
- 18+52 мин
Лучше, чем люди
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Научно-фантастический сериал о мире будущего, где роботы повсюду соседствуют с людьми.
К 2029 году высокие технологии успели проникнуть в большинство сфер человеческой жизни: роботы не только выполняют тяжелую работу, но и живут бок о бок с нами. Только вот не все этим довольны — отряд Ликвидаторов активно борется за уничтожение киберботов. Одна из экспериментальных версий андроидов, Ариса, сбегает от владельца и попадает в обычную человеческую семью. Она решает, что должна стать мамой для девочки Сони, хотя ее отец против неожиданного появления Арисы в доме. Ради своего спасения и любви к Соне девушка-андроид решает во чтобы то ни стало убедить Георгия, что она нужна семье.
Кирилл Кяро и Паулина Андреева в драматической истории о жизни в эру новых технологий. «Лучше, чем люди», сериал 2018 года, смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыРусские, Фантастика, Драмы
Рейтинг
- АДРежиссёр
Андрей
Джунковский
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Александр
Устюгов
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Сергей
Сосновский
- АДСценарист
Александр
Даган
- ВМСценарист
Василий
Мешков
- АИСценарист
Андрей
Иванов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮФХудожник
Юрий
Фоменко
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ИООператор
Илья
Овсенев