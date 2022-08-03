Лучше, чем люди (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2029 год. Пульт и батарейки прилагаются не только к дрону или умной технике. Незаменимые человекоподобные роботы стали реальностью. Поначалу призванные подменять человека в шахтах, в космосе и на тяжeлом производстве, они быстро проникли на улицы и в дома: будят по утрам, варят кофе, ухаживают за пожилыми и детьми, становятся любовниками. Но не все рады таким соседям, «Ликвидаторы» в борьбе с ботами готовы проливать человеческую кровь.

