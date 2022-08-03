Лучше, чем люди. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Лучше, чем люди
1-й сезон
10-я серия

Лучше, чем люди (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.12018, Лучше, чем люди. Сезон 1. Серия 10
Драма, Фантастика18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

2029 год. Пульт и батарейки прилагаются не только к дрону или умной технике. Незаменимые человекоподобные роботы стали реальностью. Поначалу призванные подменять человека в шахтах, в космосе и на тяжeлом производстве, они быстро проникли на улицы и в дома: будят по утрам, варят кофе, ухаживают за пожилыми и детьми, становятся любовниками. Но не все рады таким соседям, «Ликвидаторы» в борьбе с ботами готовы проливать человеческую кровь.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше, чем люди»