Пассажиры (2020) (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

У такси для мертвецов новый водитель – бывший наркоторговец Кирилл, которому надо искупить свои проступки при жизни. Кирилл, умерев от передозировки, оказывается за рулем «Волги», развозящей души умерших. В наказание за то, что при жизни подсадил на наркотики 21 человека, он должен обслужить 21 пассажира, доставив их к точке перехода. Но Кирилл не в восторге от навязываемой ему работы и всячески пытается ее саботировать. Из-за его упрямства в лимбе застревает девушка Мэри, так и не добравшаяся до пункта назначения. Теперь она будет постоянно сопровождать Кирилла, пока он не разгадает ее тайну.



