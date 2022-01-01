Пассажиры (2020) (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПассажиры (2020)2-й сезон1-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
У такси для мертвецов новый водитель – бывший наркоторговец Кирилл, которому надо искупить свои проступки при жизни. Кирилл, умерев от передозировки, оказывается за рулем «Волги», развозящей души умерших. В наказание за то, что при жизни подсадил на наркотики 21 человека, он должен обслужить 21 пассажира, доставив их к точке перехода. Но Кирилл не в восторге от навязываемой ему работы и всячески пытается ее саботировать. Из-за его упрямства в лимбе застревает девушка Мэри, так и не добравшаяся до пункта назначения. Теперь она будет постоянно сопровождать Кирилла, пока он не разгадает ее тайну.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Анатолий
Белый
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Даниил
Воробьев
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- Сценарист
Руслан
Сорокин
- ЕССценарист
Екатерина
Соколова-Жубер
- АТСценарист
Александр
Талал
- ААСценарист
Анна
Аносова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ГНХудожник
Георгий
Никифоров
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Василий
Григолюнас
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ДСКомпозитор
Денис
Суров
- БКомпозитор
Би-2