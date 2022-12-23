Инкассаторы (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Инкассаторы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы убит, другой тяжело ранен. Кровавое преступление совершено столь четко и слаженно, что следователи не могут не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не следует.
Начальник службы инкассации решает втайне от следствия внедрить в группу инкассаторов своего человека, бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта». Трудность в том, что мотивы и возможности есть практически у всех...
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Константин
Гацалов
- АКАктёр
Анзор
Камариддинов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов