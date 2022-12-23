Инкассаторы (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Инкассаторы. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Драма18+

Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы убит, другой тяжело ранен. Кровавое преступление совершено столь четко и слаженно, что следователи не могут не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не следует.

Начальник службы инкассации решает втайне от следствия внедрить в группу инкассаторов своего человека, бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта». Трудность в том, что мотивы и возможности есть практически у всех...

