Биография

Дина Штурманова — российский режиссер, сценарист, актриса. Дина окончила факультет режиссуры ВГИКа под руководством Сергея Соловьева. Несколько лет прожила в Америке, где набиралась опыта, который сейчас успешно внедряет при создании отечественных проектов. Дина Штурманова начала свою режиссерскую карьеру с фильма «Бармен» в 2015 году. Затем участвовала в производстве таких популярных телесериалов, как «Интерны» и «Гражданский брак». В 2018 году выступила режиссером картины «Как достать соседа», а в 2021-м представила зрителям комедийный сериал «Пять с плюсом».