Брат 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
Сиквел культового фильма Балабанова о бандитских разборках 90-х.
Данила Багров встречает своего бывшего сослуживца Константина Громова. Вскоре после этого Костю находят мертвым; Багров понимает, что уб�ийство товарища связано с его братом — хоккеистом НХЛ, у которого были проблемы с крупным американским бизнесменом. По неопытности русский в США совершил ошибку и теперь вынужден отдавать американцу все заработанные деньги. Данила решает помочь хоккеисту ради убитого друга и сам отправляется за океан в компании своего брата Виктора. За ним по пятам следуют и русская и американская мафии. Какие приключения ждут русского парня за границей и чем кончатся бандитские разборки?
Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова и Сергей Маковецкий в криминальной драме «Брат 2». Смотреть онлайн фильм 2000 года можно на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- СБАктёр
Сергей
Бодров мл.
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ИСАктриса
Ирина
Салтыкова
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ДЮАктриса
Дарья
Юргенс
- Актёр
Александр
Наумов
- АКАктёр
Александр
Карамнов
- ГХАктёр
Гэри
Хьюстон
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- ВГПродюсер
Валери
Гобо
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ТОПродюсер
Тобин
Обер
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полуян
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- РААктёр дубляжа
Роман
Агеев
- Актёр дубляжа
Юрий
Стоянов
- Актриса дубляжа
Нина
Усатова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- МЛМонтажёр
Марина
Липартия
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Бутусов