Брат 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Сиквел культового фильма Балабанова о бандитских разборках 90-х.



Данила Багров встречает своего бывшего сослуживца Константина Громова. Вскоре после этого Костю находят мертвым; Багров понимает, что уб�ийство товарища связано с его братом — хоккеистом НХЛ, у которого были проблемы с крупным американским бизнесменом. По неопытности русский в США совершил ошибку и теперь вынужден отдавать американцу все заработанные деньги. Данила решает помочь хоккеисту ради убитого друга и сам отправляется за океан в компании своего брата Виктора. За ним по пятам следуют и русская и американская мафии. Какие приключения ждут русского парня за границей и чем кончатся бандитские разборки?



Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Ирина Салтыкова и Сергей Маковецкий в криминальной драме «Брат 2». Смотреть онлайн фильм 2000 года можно на портале Wink.



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