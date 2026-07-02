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Фильмы
На деревню дедушке 2
Актёры и съёмочная группа фильма «На деревню дедушке 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «На деревню дедушке 2»

Режиссёры

Владимир Котт

Владимир Котт

Режиссёр

Актёры

Юрий Стоянов

Юрий Стоянов

Актёр
Ярослав Головнёв

Ярослав Головнёв

Актёр
Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская

Актриса
Татьяна Орлова

Татьяна Орлова

Актриса
Антон Филипенко

Антон Филипенко

Актёр
Александр Ильин

Александр Ильин

Актёр
Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов

Актёр
Мирон Лебедев

Мирон Лебедев

Актёр
Алиса Руденко

Алиса Руденко

Актриса

Сценаристы

Александр Бережной

Александр Бережной

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Георгий Малков

Продюсер
Ясмина Бен Аммар

Ясмина Бен Аммар

Продюсер
Александр Бережной

Александр Бережной

Продюсер

Художники

Татьяна Зинченко

Татьяна Зинченко

Художница

Монтажёры

Дмитрий Суворов

Дмитрий Суворов

Монтажёр

Операторы

Максим Колиганов

Максим Колиганов

Оператор

Композиторы

Илья Шлёнкин

Илья Шлёнкин

Композитор