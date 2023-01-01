Биография

Сергей Черданцев — актер театра и кино. Родился 26 марта 1983 года. В 2004 году получил диплом театрального училища в Новосибирске, где обучался на курсе Борисова и Алехиной. После окончания вуза на протяжении семи лет служил в Омском академическом театре драмы. Сергей Черданцев дебютировал в кино в 2013 году в комедийном сериале «Этаж», мелодраме «Поцелуйте невесту» и многосерийном детективе «Карпов. Сезон второй». В 2017-м участвовал в съемках полнометражного фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение» и биографической драме «Время первых». В 2023 году исполнил роль Фугаса в фэнтези-сериале «Библиотекарь».