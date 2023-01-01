Биография

Российский акте р Владимир Кебин появился на свет 3 апреля 1958 года. Номинирован в 2012 году за роль в к/ф «Полицейские». Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), на курсе И. Р. Штокбанта, после чего работал в театре «У Никитских ворот», на эстраде и антрепризе. Начал актерскую карьеру с 1993 года. Номинирован в 2012 году за роль генерала как лучшую мужскую роль второго плана в спектакле «Полицейские», СТД Второго Московского Фестиваля «Московская обочина». Участвовал более чем в 120 проектах кино, театра и телевидения. Особенно удавались Кебину роли второго плана. Участвовал в шоу Андрея Малахова, в «Вечере пожирателей рекламы». Сейчас на НТВ идет сериал с его участием «Свидетели». По отзывам зрителей, среди всех фильмов с Владимиром Кебиным, более всего запомнился по сериалам «Зона», «Мент в законе». Является членом Союза кинематографистов России. В том числе участвовал в съемках и озвучивании фильмов «О чем говорят мужчины», «Самый лучший фильм», сериалы «Тайский вояж Степаныча» и «Мексиканский вояж Степаныча» (по сценарию Ильи Олейника и Игоря Тер-Карапетова). Зрители тепло приняли комедийный сериал с его участием «Как выйти замуж за миллионера».