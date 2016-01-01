Женщина без чувства юмора. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Женщина без чувства юмора
1-й сезон
4-я серия

Женщина без чувства юмора (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52016, Женщина без чувства юмора. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама, Комедия12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Непробиваемый участковый Бронислава - женщина без чувства юмора. Вместе со своим напарником – хиленьким сыном профессора, который является экспертом в области антиквариата, ей предстоит распутать сложное дело. Между коллегами складываются непростые и в то же время забавные отношения. Спортивная Бронислава обучает своего напарника урокам самообороны, он же рассказывает ей об искусстве, повышая культурный уровень девушки.

Сериал Женщина без чувства юмора 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина без чувства юмора»