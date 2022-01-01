Обоюдное согласие. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Обоюдное согласие
1-й сезон
5-я серия
8.82022, Обоюдное согласие. Сезон 1. Серия 5
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «START»

Обоюдное согласие (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела. Под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна.

Сериал Обоюдное согласие 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Обоюдное согласие»