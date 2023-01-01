Тесты для настоящих мужчин (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

В одном из крупных городов России живут мать Анна и дочь Эльвира. Анна - профессиональный психолог. В молодости муж не сумел ее защитить от нападения хулиганов. И теперь она не хочет, чтобы с дочерью рядом был подобный ему. Поэтому друг дочери Алексей - шаг за шагом - проходит полный цикл тестиро�вания с неслучайным попаданием в экстремальные ситуации...



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