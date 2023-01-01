Тесты для настоящих мужчин (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.41998, Тесты для настоящих мужчин
Драмы68 мин0+
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Сюжет
В одном из крупных городов России живут мать Анна и дочь Эльвира. Анна - профессиональный психолог. В молодости муж не сумел ее защитить от нападения хулиганов. И теперь она не хочет, чтобы с дочерью рядом был подобный ему. Поэтому друг дочери Алексей - шаг за шагом - проходит полный цикл тестиро�вания с неслучайным попаданием в экстремальные ситуации...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Разенков
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ИВАктёр
Игорь
Ветров
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- ЗЗАктриса
Зоя
Зелинская
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- МСОператор
Мария
Соловьева