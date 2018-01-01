Биография

Наталья Шангареева — российский монтажер. Родилась 14 мая 1989 года. С самого начала своей карьеры она проявила себя как выдающийся специалист, способный проникнуть глубже в суть материала и создать уникальные визуальные образы. Ее особенностью является умение создавать атмосферу, которая мгновенно захватывает внимание зрителей. В 2023 году Наталья Шангареева активно участвовала сразу в двух документальных гастрономических проектах: «Культур-мультур» Михаила Гасимова, а также «Рестораны Москвы» Сергея Минаева.