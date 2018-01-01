Биография

Александр Раппопорт — ресторатор и юрист. Родился в Москве 10 августа 1959 года. Учился в Московской юридической академии. Много работал адвокатом, стал крупнейшим специалистом в области корпоративного права. Его увлечение кулинарией переросло в долгосрочные проекты — адвокат окончил множество специальных школ, иногда дает мастер-классы. Основатель объединенной компании «Рестораны Раппопорта», владелец проекта «Мясной клуб» и множества других ресторанов Москвы. Вел телевизионную программу «Право есть». Александр Раппопорт снялся в кулинарном проекте «Рестораны Москвы», который рассказывает о лучших заведениях столицы.