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Нулевые
1-й сезон

Нулевые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.52022, Нулевые. Сезон 1 6 серий
Документальные18+
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1-й сезон

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Сериал может содержать ненормативную лексику. Исторический сериал-антология об ушедшем десятилетии «Нулевые» — 1 сезон можно смотреть с подпиской на Wink.

Этот проект — прямое продолжение «Девяностых»: жители страны начинают примерять на себя новые модели производства и потребления, цены на нефть высоки, Исинбаева ставит рекорды, а Билан побеждает на Евровидении. Каждый эпизод сериала представил отдельный срез десятилетия — от пробуждения отечественного кинематографа и бума реалити-шоу на телевидении до рассвета ночной жизни, экономической эйфории и революции в русском рэпе. О том, как была устроена жизнь в нулевых, расскажут Константин Хабенский и Ксения Собчак, Константин Эрнст и Дима Билан, Алексей Кудрин и Тимур Бекмамбетов.

Включайте «Нулевые» — сериал, 1 сезон которого доступен на Wink, и следите за лучшими моментами ушедшего десятилетия!

Сериал Нулевые 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нулевые»