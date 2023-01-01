Нулевые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Сериал может содержать ненормативную лексику. Исторический сериал-антология об ушедшем десятилетии «Нулевые» — 1 сезон можно смотреть с подпиской на Wink.
Этот проект — прямое продолжение «Девяностых»: жители страны начинают примерять на себя новые модели производства и потребления, цены на нефть высоки, Исинбаева ставит рекорды, а Билан побеждает на Евровидении. Каждый эпизод сериала представил отдельный срез десятилетия — от пробуждения отечественного кинематографа и бума реалити-шоу на телевидении до рассвета ночной жизни, экономической эйфории и революции в русском рэпе. О том, как была устроена жизнь в нулевых, расскажут Константин Хабенский и Ксения Собчак, Константин Эрнст и Дима Билан, Алексей Кудрин и Тимур Бекмамбетов.
Включайте «Нулевые» — сериал, 1 сезон которого доступен на Wink, и следите за лучшими моментами ушедшего десятилетия!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Владимиров
- Режиссёр
Екатерина
Зыкова
- Актёр
Константин
Эрнст
- Актёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Игорь
Шулинский
- Актёр
Сергей
Лукьяненко
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Петр
Листерман
- Актриса
Тина
Канделаки
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Светлана
Бондарчук
- Сценарист
Дарья
Войницкая
- Сценарист
Екатерина
Зыкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Сергей
Минаев
- Продюсер
Дмитрий
Болдин
- СВПродюсер
Святослав
Вольнов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- ГКМонтажёр
Гасан
Кабиев
- Оператор
Никита
Лычев
- АМОператор
Александр
Матухно
- ЕПОператор
Егор
Павелко