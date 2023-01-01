Нулевые (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Сериал может содержать ненормативную лексику. Исторический сериал-антология об ушедшем десятилетии «Нулевые» — 1 сезон можно смотреть с подпиской на Wink.



Этот проект — прямое продолжение «Девяностых»: жители страны начинают примерять на себя новые модели производства и потребления, цены на нефть высоки, Исинбаева ставит рекорды, а Билан побеждает на Евровидении. Каждый эпизод сериала представил отдельный срез десятилетия — от пробуждения отечественного кинематографа и бума реалити-шоу на телевидении до рассвета ночной жизни, экономической эйфории и революции в русском рэпе. О том, как была устроена жизнь в нулевых, расскажут Константин Хабенский и Ксения Собчак, Константин Эрнст и Дима Билан, Алексей Кудрин и Тимур Бекмамбетов.



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