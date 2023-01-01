Биография

Петр Листерман — российский теле- и радиоведущий, писатель, актер. Родился в Киеве 4 октября 1957 года. В возрасте 10 лет Петр с семьей переехал в Саранск. После обучения в средней школе поступил в Мордовский государственный университет на строительный факультет. Во время студенчества он промышлял продажей дефицитных на тот момент товаров — джинсов, музыкальных пластинок. В будущем Листерман написал несколько книг, становился гостем на телепередачах и вел популярное на МУЗ-ТВ шоу «Красавицы и чудовище». В 2007 году Петр Листерман исполнил небольшую роль в трагикомедии Андрея Кончаловского «Глянец» о частном элитном агенстве, которое подбирает жен для богатых людей. В 2022 году на телеэкраны вышел документальный сериал «Нулевые», в котором писатель сыграл самого себя.