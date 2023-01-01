Биография

Светлана Бондарчук — российская актриса и телеведущая. Родилась в Москве 17 декабря 1968 года. В детстве Светлана профессионально занималась фехтованием и получила звание кандидата в мастера спорта. После окончания Московского государственного университета культуры и искусств девушка пошла в модельную школу. Позднее Бондарчук стала пробовать себя на ТВ и вести такие шоу, как «Модная прививка» и «Одень свою подругу» на телеканале «Домашний». В 2006 году заняла должность главного редактора журнала «Hello!». Свою первую роль в кино Светлана Бондарчук сыграла в короткометражном фильме мужа под названием «Сон в летнее утро». Впоследствии ее можно было увидеть в картинах «ЖАRA», «Любовь с акцентом», «Вдовушки» и других.