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Большая игра
1-й сезон

Большая игра (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.22018, Большая игра. Сезон 1 16 серий
Комедия, Спортивный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале


Диванный критик становится тренером футбольной сборной! Фантастика? Нет, это — комедия от телеканала СТС. Сериал «Большая игра» — 1 сезон смотреть онлайн в отличном качестве можно на Wink.

После очередного поражения игроки сборной по футболу принимают волевое решение сменить тренера — и взять нового из числа болельщиков. Повар Дима, который раньше смотрел спортивные игры только по телевизору, становится тренером сборной. Его главная задача — собрать команду из сильнейших игроков и вывести ее в плей-офф грядущего чемпионата мира.

Сумеет ли повар стать профессиональным тренером и привести спортсменов к победе? Смотрите сериал «Большая игра» — 1 сезон доступен по подписке на онлайн-кинотеатр Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая игра»