

Диванный критик становится тренером футбольной сборной! Фантастика? Нет, это — комедия от телеканала СТС. Сериал «Большая игра» — 1 сезон смотреть онлайн в отличном качестве можно на Wink.



После очередного поражения игроки сборной по футболу принимают волевое решение сменить тренера — и взять нового из числа болельщиков. Повар Дима, который раньше смотрел спортивные игры только по телевизору, становится тренером сборной. Его главная задача — собрать команду из сильнейших игроков и вывести ее в плей-офф грядущего чемпионата мира.



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