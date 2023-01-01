Биография

Алексей Мясников — российский актер, один из самых популярных и востребованных артистов дубляжа. В его творческой копилке озвучивание фильмов, сериалов и компьютерных игр. Алексей родился в столице в 1972 году. После окончания школы поступил в ГИТИС. В 1993 году артист вошел в труппу Российского молодежного академического театра. Мясников довольно часто и успешно играет в спектаклях родного театра. Наиболее известные театральные постановки актера: «Береника», «Берег утопии», «Лоренцаччо», «Рок-н-ролл». В кино Алексей Мясников снимается нечасто, среди его киноработ: фильмы «Дом кувырком», «Крестоносец», «Грач», сериал «Адвокат». Много времени актер уделяет озвучиванию. Алексей Мясников является официальным голосом Пола Уокера. Он дублировал восемь фильмов, в которых снялся этот популярный актер. В сфере дубляжа Мясников добился большого успеха и сейчас является одним из лучших кино-голосов России. Среди озвученных фильмов Алексеем Мясниковым: «Форсаж», «Гладиатор», «Отступники», «Начало» и многие другие. Артист продолжает активно работать в театре и дублировать иностранные фильмы. Алексей женат на актрисе Ирине Низиной, любит путешествия и отдых на природе.