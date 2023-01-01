Биография

Любовь Фирсова – актриса театра и кино, коренная москвичка. Родилась 1 марта 1956 года. Всегда считала себя театральной артисткой, но в 46 лет доказала, что покорить экран можно и в зрелом возрасте. Карьера началась с классического театрального образования. Это был знаменитый ГИТИС (мастерская И. Ильинского, 1985 г). Здесь же постигал артистические азы будущий супруг Григорий Фирсов (сейчас актер Губернского театра). После получения диплома Любовь играла в театре Моссовета, выходила на сцену театра им. А. Н. Островского, а с 2001 года она в труппе московского театра «Мел». Первый фильм с Любовью Фирсовой «Линия защиты» зрители увидели в 2002 г. Роль следователя осталась не замеченной, но вышедшая 2 года спустя комедия «Бальзаковский возраст…» принесла настоящую известность. Общая фильмография актрисы включает 35 фильмов, среди которых популярные проекты «Глухарь», «И все-таки я люблю», «Краткий курс счастливой жизни», «Временно недоступен», «Ранетки», «Школа», «Дневник доктора Зайцевой». А на канале «Домашний» можно увидеть Любовь Фирсову в роли потомственной целительницы в докдраме «Знахарка». Фильм построен как «игровой» сериал с элементами телерепортажа. Бабушка главной героини Леси (знахарка-ясновидящая) не просто лечит людей травами, но и помогает понять истинные причины своих проблем. Сейчас Л. Фирсова востребована в сериалах, телевизионных шоу-программах и спектаклях театра «Мел».