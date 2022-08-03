Шультес
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Шультес

Шультес (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.72008, Шультес
Драма, Криминал99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Леше Шультесу 25 лет, и он никогда не мечтал стать карманником. Он строил серьезную спортивную карьеру и собирался провести жизнь на сборах и соревнованиях, но травма изменила все.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb