Шультес (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.72008, Шультес
Драма, Криминал99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Бакур
Бакурадзе
- ГЧАктёр
Гела
Читава
- РГАктёр
Руслан
Гребенкин
- Актёр
Владимир
Сычев
- ЛФАктриса
Любовь
Фирсова
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- АКАктёр
Александр
Ковалёв
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- Актриса
Сесиль
Плеже
- МВАктёр
Максим
Вахненков
- Сценарист
Бакур
Бакурадзе
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин