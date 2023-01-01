Биография

Сесиль Плеже — российская актриса и телеведущая. Более известна по ролям в фильмах «Дикари» и «Шультес». Будущая актриса родилась в Москве в 1979 году в интернациональной семье русской красавицы и француза. Большую часть детства Сесиль жила в Париже, но часто приезжала погостить к бабушке в Россию. Она серьезно и ответственно занималась фигурным катанием и даже выступала за Францию. В 1999 году вся семья переехала в Москву. Плеже поступила в ГИТИС на актерский факультет и в 2005 году с отличием окончила вуз. После этого актриса работала в нескольких театрах. Дебютом Плеже в кино стали небольшие роли в популярных исторических сериалах «Есенин» и «Александровский сад». Первой ее большой работой стала роль Анны в комедии «Дикари». Фильмы Сесиль Плеже: «Шультес», «Рай», «Пустой дом» и другие. Кроме того, артистка работает на телевидении, где ведет программу «Сесиль в стране чудес». Особым увлечением Плеже является клубная музыка — она время от времени выступает на разных площадках в качестве приглашенного ди-джея.