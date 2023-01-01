Биография

Вадим Цаллати – актер театра и кино, родился 17 июня 1976. Получил звание народного артиста РФ. Завоевал награду в номинации «Антигерой» на фестивале «ДетективФЕСТ». На его счету более 50 работ в кино и телевизионных сериалах. Цаллати стал выпускником Щукинского училища в 2002 году. Был принят в труппу Театра на Таганке и задействован в двух спектаклях. Кинокарьера началась практически сразу после учебы, сначала актер был задействован в эпизодических ролях. Известность принесли Вадиму Цаллати фильмы «Марш-бросок», «Антикиллер – 2», «Удиви меня», «Мой парень – ангел», «Что творят мужчины – 2». С первых ролей за Цаллати закрепилось амплуа отрицательного героя, актера в основном приглашали сниматься в боевиках и детективах. В 2010 году состоялся премьерный спектакль «Исповедь любительницы поэзии» в театре «Ибрус» под руководством Р. Ибрагимбекова. Участие в провокационном спектакле повлияло на дальнейшую биографию актера. Цаллати снялся в нескольких популярных сериалах: «На углу у Патриарших – 3», «Московская сага», «Интерны», «Воронины». В 2019 вышла в кино комедийная мелодрама «Семь ужинов» режиссера К. Плетнева с участием Цаллати. Актер никогда не был женат.