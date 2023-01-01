Биография

Антонина Дивина – популярная актриса, играющая в мелодрамах и романтических комедиях. Каждая роль Антонины характеризуется особенной подачей и энергетикой, что делает ее одной из лучших актрис в своем амплуа. Будущая звезда появилась на свет 18 июня 1991 года в городе-герое Москве. Еще в детстве у Антонины проявился творческий характер – она занималась музыкой, танцами и посещала секцию плавания. После пяти лет занятий в любимом танцевальном коллективе девушке пришлось его покинуть по настоянию отца. Однако будущая актриса не сдалась и занялась сначала балетом, а потом и спортивными бальными танцами. Судьба девушки изменилась кардинально в детском театре песни, куда она попала совершенно случайно. В теплой творческой атмосфере коллектива начал совершенствоваться талант артистки. Дальше была Детская академия телевидения, а позже и РАТИ-ГИТИС, в котором актриса примкнула к мастерской, руководимой Андреем Щукиным. Личная жизнь девушки не обсуждается в таблоидах. Актриса не любит говорить на эту тему, но уточняет, что любит и любима. Снявшись после окончания учебы в нескольких короткометражках, актриса снимается в главной роли в кинокартине «Петля времени». В фильме Антонина Дивина очень органично перевоплотилась в образ, чем привлекла внимание поклонников и режиссеров. Значимые роли Антонина сыграла в следующих кинолентах: «День дурака», «Маэстро», «Зеркала любви», «Моя любимая свекровь», «Письма из прошлого», «Дожить до любви». Съемки актрисы в кино гармонично сочетаются с работой в театре под руководством режиссера Андрея Щукина.