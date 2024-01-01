Берлинская жара 1 сезон 6 серия смотреть онлайн
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Берлинская жара
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Сезон 1 Серия 6
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 7
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о создании нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент, действующий под прикрытием, Франс Хартман. Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг. В действие вступает также гестапо и приставляет к Хартману «сотрудницу германского МИДа» Дори. В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова активизируется работа по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, учёным и руководству страны предстоит сделать невозможное — в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований «шагнуть в практику».
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Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Даниил
Страхов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- ДПСценарист
Дмитрий
Поляков-Катин
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- АФПродюсер
Алексей
Филин
- МГХудожник
Михаил
Гаврилов
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- ЕИОператор
Елена
Иванова