Биография

Артур Харитоненко — российский актер и актер дубляжа. Родился в Кондопоге, Карелия, СССР, 16 сентября 1971 года. Сначала Артур Харитоненко учился в Государственном университете на математическом факультете в Петрозаводске. Там он стал выступать в университетском театре под названием «На чердаке». Позже он поступил в Петрозаводске в Театральную студию при Национальном театре под руководством Л. Б. Эренбурга. А после окончания учебного заведения стал актером этого театра. Позже окончил ГАТИ в СПб на курсе Эренбурга и стал выступать в Небольшом драматическом театре. Также пишет музыку, поет и свободно говорит на финском языке. В кино Артур Харитоненко снялся в более чем 100 проектах. Среди его известных работ — «Троцкий», «Крылья империи», «Шифр», «Тень за спиной», «Лихач», «Формула преступления», «Проект "Анна Николаевна"». Из последнего, где снимался Харитоненко — «Вертинский», «Карамора», «Закрыть гештальт», «Операция "Неман"» и «Берлинская жара».