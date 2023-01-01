Берлинская жара 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть
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Сезоны и серии
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 1
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 2
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 3
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 4
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 5
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 6
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 7
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Берлинская жара
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Шпионская драма с Андреем Мерзликиным и Даниилом Страховым о гонке за создание атомной бомбы. Если вы любите напряженные сюжеты, где политика и наука сотрудничают ради общего блага, то обязательно посмотрите сериал «Берлинская жара» — 1 сезон онлайн в высоком качестве доступен на видеосервисе Wink.
Первый сезон расскажет о попытках советских разведчиков добыть данные по разработке атомной бомбы немецкими физиками. События происходят летом 1943 года: СССР поручает агенту под прикрытием Франсу Хартману заполучить секретные сведения. Его помощниками внезапно оказываются шеф немецкой разведки Вальтер Шелленберг и ученый Вернер Гейзенберг. В свою очередь немецкие власти приставляют к Хартману якобы сотрудницу МИДа, которая на самом деле работает на гестапо. Параллельно этим событиям в Москве физики активно работают над созданием своей атомной бомбы, а команду возглавляет ученый Игорь Курчатов. Советская власть требует показать результат как можно скорее, поэтому участники проекта вынуждены перейти от теории к практике в кратчайшие сроки.
В первом сезоне вы узнаете, удастся ли разведчикам добыть секретные данные по немецким разработкам, а СССР — нейтрализовать ядерный шантаж. Не упускайте возможность смотреть сериал «Берлинская жара» онлайн на стриминг-платформе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Даниил
Страхов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- ДПСценарист
Дмитрий
Поляков-Катин
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- АФПродюсер
Алексей
Филин
- МГХудожник
Михаил
Гаврилов
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- ЕИОператор
Елена
Иванова