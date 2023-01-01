Берлинская жара 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Шпионская драма с Андреем Мерзликиным и Даниилом Страховым о гонке за создание атомной бомбы. Если вы любите напряженные сюжеты, где политика и наука сотрудничают ради общего блага, то обязательно посмотрите сериал «Берлинская жара» — 1 сезон онлайн в высоком качестве доступен на видеосервисе Wink.



Первый сезон расскажет о попытках советских разведчиков добыть данные по разработке атомной бомбы немецкими физиками. События происходят летом 1943 года: СССР поручает агенту под прикрытием Франсу Хартману заполучить секретные сведения. Его помощниками внезапно оказываются шеф немецкой разведки Вальтер Шелленберг и ученый Вернер Гейзенберг. В свою очередь немецкие власти приставляют к Хартману якобы сотрудницу МИДа, которая на самом деле работает на гестапо. Параллельно этим событиям в Москве физики активно работают над созданием своей атомной бомбы, а команду возглавляет ученый Игорь Курчатов. Советская власть требует показать результат как можно скорее, поэтому участники проекта вынуждены перейти от теории к практике в кратчайшие сроки.



В первом сезоне вы узнаете, удастся ли разведчикам добыть секретные данные по немецким разработкам, а СССР — нейтрализовать ядерный шантаж. Не упускайте возможность смотреть сериал «Берлинская жара» онлайн на стриминг-платформе Wink!



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