Не того поля ягода (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Елена – красивая, успешная и уверенная в себе женщина, генеральный директор крупной фирмы. Но так было не всегда. Двадцать лет назад Елена, будучи еще студенткой из маленького городка, жила в общежитии и собиралась замуж за Ивана Мезенцева – молодого музыканта, которому прочили большое будущее. Но счастье длилось недолго. Мать Меценцева не считала провинциальную девочку достойной парой его сыну. И когда Иван уехал учиться в Америку она сообщила Елене, что Иван за границей женился. Девушка тогда так и не успела сказать, что беременна.



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