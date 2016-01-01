Не того поля ягода (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82016, Не того поля ягода. Серия 1
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Сюжет
Елена – красивая, успешная и уверенная в себе женщина, генеральный директор крупной фирмы. Но так было не всегда. Двадцать лет назад Елена, будучи еще студенткой из маленького городка, жила в общежитии и собиралась замуж за Ивана Мезенцева – молодого музыканта, которому прочили большое будущее. Но счастье длилось недолго. Мать Меценцева не считала провинциальную девочку достойной парой его сыну. И когда Иван уехал учиться в Америку она сообщила Елене, что Иван за границей женился. Девушка тогда так и не успела сказать, что беременна.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- АВРежиссёр
Александр
Высоковский
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- Актёр
Максим
Коновалов
- ППАктёр
Павел
Павлють
- АЕАктриса
Алла
Ельяшевич
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- ДДАктёр
Дмитрий
Давидович
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- ОКАктёр
Олег
Коц
- ВКСценарист
Валерия
Костина
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- АВСценарист
Александр
Высоковский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- МООператор
Михаил
Онипенко