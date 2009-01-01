Горячие новости
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Горячие новости (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.92009, Горячие новости
Боевики, Криминал100 мин18+
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Сюжет

В центре Москвы группа оперативников под руководством майора Смирнова готовит операцию по захвату банды вооруженных преступников во главе с загадочным и неуловимым Германом. В неожиданно вспыхнувшей жестокой перестрелке стражи порядка терпят унизительное поражение, а случайно оказавшаяся на месте событий телевизионная съемочная группа снимает и передает в эфир репортаж о милицейском фиаско.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb