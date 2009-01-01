Горячие новости (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.92009, Горячие новости
Боевики, Криминал100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В центре Москвы группа оперативников под руководством майора Смирнова готовит операцию по захвату банды вооруженных преступников во главе с загадочным и неуловимым Германом. В неожиданно вспыхнувшей жестокой перестрелке стражи порядка терпят унизительное поражение, а случайно оказавшаяся на месте событий телевизионная съемочная группа снимает и передает в эфир репортаж о милицейском фиаско.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АБРежиссёр
Андерс
Банке
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Максим
Коновалов
- АФАктёр
Алексей
Франдетти
- ЮКАктриса
Юлия
Кронрод
- ЮШАктёр
Юрий
Шлыков
- СКАктёр
Сэм
Клебанов
- Актёр
Артем
Семакин
- СКСценарист
Сэм
Клебанов
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- АКПродюсер
Анна
Качко
- СКПродюсер
Сэм
Клебанов
- ЭЛКомпозитор
Энтони
Лледо