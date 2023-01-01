Школа проживания
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Школа проживания (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Школа проживания 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из далекого Новосибирска в Подмосковье приезжает молодой ученый-физик Алексей Муромцев. Настроение у него самое радужное – Алексея ждет работа в исследовательском центре в Дубне и новая квартира в подмосковном поселке. Однако выяснилось, что молодой ученый стал жертвой недоразумения – его квартира была продана дважды, и у неё уже есть хозяин, а, точнее, хозяйка – очаровательная молодая женщина!

У медсестры поселковой больницы Вали Григорьевой на руках были точно такие же документы, как у Алексея. Желая спасти свою жилплощадь, с помощью соседей Валя выставила Алексея на улицу. Он в ответ подал заявление в милицию. Валентина наняла адвоката… Так началась между ними квартирная «война».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Школа проживания»

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