Школа проживания (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92010, Школа проживания. Серия 2
Мелодрама16+
Из далекого Новосибирска в Подмосковье приезжает молодой ученый-физик Алексей Муромцев. Настроение у него самое радужное – Алексея ждет работа в исследовательском центре в Дубне и новая квартира в подмосковном поселке. Однако выяснилось, что молодой ученый стал жертвой недоразумения – его квартира была продана дважды, и у неё уже есть хозяин, а, точнее, хозяйка – очаровательная молодая женщина!
У медсестры поселковой больницы Вали Григорьевой на руках были точно такие же документы, как у Алексея. Желая спасти свою жилплощадь, с помощью соседей Валя выставила Алексея на улицу. Он в ответ подал заявление в милицию. Валентина наняла адвоката… Так началась между ними квартирная «война».
6.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Максим
Коновалов
- АГАктёр
Александр
Гаврюшин
- АЩАктриса
Анастасия
Щербак
- СГАктёр
Сергей
Гиргель
- ОВАктриса
Ольга
Василевская
- АБАктёр
Артем
Бородич
- ЕБАктриса
Елена
Боярова
- ВЖАктёр
Владислав
Журавлев
- ЮКСценарист
Юлия
Клименко
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АГПродюсер
Александр
Гаврюшин
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков